PALERMO – Il cantiere per la costruzione dell’Ismet 2 di Carini, nuovo ospedale che si affiancherà al centro ricerca Rimed nella cittadina palermitana, potrebbe partire nella primavera del 2022. Ad annunciare la data sono stati il governatore Nello Musumeci e l’assessore alla Salute, Ruggero razza, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto portato avanti con Upcm (University of Pittsburgh medical center) e in cui la Regione ha deciso di investire 180 milioni di euro.

“Lo facciamo con grande convinzione – ha affermato Musumeci. Contiamo di aprire il cantiere nella prossima primavera e di poterlo visitare prima che si concluda questa legislatura”. Secondo il presidente della Regione Siciliana “l’Ismett 2 rappresenta un ulteriore passo verso una sanità che diventa competitiva e avrà una proiezione mediterranea perché – ha sottolineato – vogliamo essere punto di riferimento per i Paesi del bacino euro-afro-asiatico”. Secondo Musumeci, infatti, “il futuro della Sicilia sta nella sua centralità nel Mediterraneo”. All’incontro con la stampa ha partecipato anche il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che ha ringraziato il governo regionale per avere creduto nel progetto dell’Ismett 2: “Un centro straordinario in cui, con il Rimed, si farà anche ricerca biomedica, sono molto contento – ha affermato Miccichè -. Siamo davanti a un connubio molto positivo tra Sicilia e Usa”.