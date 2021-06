Preoccupa il maxi-focolaio di studenti a Maiorca, soprattutto come anticipazione di una possibile tendenza nei tempi in cui possono sorgere varianti ancora più aggressive. Sentito dall’Huffington Post, il presidente dell’Associazione microbiologi clinici e membro del comitato tecnico scientifico della Lombardia, Pierangelo Clerici, lancia l’allarme QUI L’INTERVISTA INTEGRALE .

“Maiorca non sarà l’unico caso, ne usciranno altri, anche in Italia – dice l’esperto -. Se non si mantengono le misure di precauzione, che per alcuni sono eccessive, ma per noi sono fondamentali, il risultato sarà questo. Giusto che si giunga a togliere la mascherina di giorno, mantenendo il distanziamento, però non si deve dimenticare che vanno mantenute nei luoghi chiusi e quando ci si trova in assembramento. Maiorca è il risultato di ciò che sapevamo: il virus circola ancora, circola la variante Delta, che sta sostituendo quella inglese, che ha sostituito il ceppo originario”.