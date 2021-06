Dalla quasi morte agli esami: la storia di Habib e Lassine VIDEO

PALERMO- Sorridono in questa foto e non solo Habib e Lassine, meravigliose anime di ragazzi della Costa d’Avorio e della Guinea. Uno ha attraversato il deserto con ‘La peste’ di Camus nello zainetto. Uno stava per annegare mentre era sul barcone. Uno è stato ferito. Uno ha avuto problemi con le strette dei decreti sicurezza. Uno vuole fare l’ingegnere. Uno sorride e pensa al futuro. Hanno vent’anni. Oggi sono stati impegnati, da esterni, nell’esame di maturità al liceo ‘Regina Margherita’, tra i loro angeli custodi. La presidente della commissione, Daniela Crimi, il preside Domenico Di Fatta. E due splendide professoresse: Gloria Patti e Federica Magi che li hanno sostenuti nel percorso. E che adesso dicono insieme: “Questi due ragazzi hanno avuto una forza incredibile”. E si schermiscono. Come la professoressa Crimi, preside del Linguistico Cassarà che ripete: “La scuola fa di questi miracoli”. Lei lo sa benissimo, come il preside Di Fatta che i miracoli li fa almeno da quando combatteva, con libri e passione, allo Zen.

Ed eccoli qui Lassine Traore e Habib Thiam. Che hanno passato una tormentata notte prima degli esami. “Siamo senza parole – dice Lassine – non so che dire. E’ stato difficile arrivare qui, però ci siamo arrivati”. Mentre Habib ringrazia “la nostra grande famiglia”. Habib ha scritto una poesia: “L’Italia che mi spinge al mio bellissimo sogno”. E sorride con il suo amico. Sorridono questi meravigliosi ragazzi italiani, figli del mondo, mentre a scuola tutti piangono e applaudono. Ci aiuteranno a essere migliori. (guarda il video)

