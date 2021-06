Covid, il bollettino in Sicilia: l’incognita della variante Delta

PALERMO- La Sicilia diventa tutta zona bianca, il bollettino di oggi è sempre confortante in numeri assoluti, ma resta l’incognita della variante Delta, soprattutto perché tanti siciliani non sono vaccinati con due dosi, dunque sono più esposti.

Il bollettino in Sicilia e nel resto del Paese

In Sicilia sono stati tracciati 142 positivi nelle ultime 24 ore. Tre persone sono morte. In tutta Italia sono 776 i positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 679. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 42.

Sicilia tutta bianca

Sono state revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell’ordinanza del presidente Nello Musumeci, le ultime due “zone rosse”: Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. La Sicilia è, adesso, tutta zona bianca. E si appresta a vivere l’estate tra il mare, lo shopping e i viaggi.

La variante Delta

Tuttavia, il Covid circola, con la variante Delta: la più temuta e la più aggressiva. Abbiamo dato notizia degli ultimi contagi, tra cui un carabiniere. Il dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza a Palermo, ha fatto il punto sui casi in città e in provincia: “Abbiamo tracciato sette casi di variante Delta a Palermo. Nessuno di questo è autoctono. Vengono dal Regno Unito, dal Portogallo, dall’Africa. Saremo in grado di tracciare tutti i contagi e di isolarli. Dobbiamo mantenere la massima attenzione, ma non c’è motivo di allarme”. Rassicurazioni che al momento sembrano opportune. Ma resta pur sempre un’incognita per il domani.