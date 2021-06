Lega: “Dobbiamo presentarci ai palermitani come coalizione seria”

PALERMO – “Le recenti notizie in materia fiscale che riguardano Palermo segnano il fallimento tanto della riscossione volontaria (solo un contribuente su tre paga osservando le scadenze fissate dal Comune) quanto della riscossione coattiva (su un miliardo e 300 milioni di euro richiesti negli ultimi dieci anni ne sono arrivati circa 380 milioni, poco più del 30%)”. Lo dice il segretario regionale della Lega, Nino Minardo.

“Prima di questo abbiamo visto altri fallimenti, in particolare per quanto riguarda l’urbanistica, la gestione del traffico, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la sicurezza, lo scollamento con gran parte dell’opinione pubblica sul tema dell’immigrazione. Con lo spettro del dissesto finanziario da scongiurare – ha continuato Minardo -, con una bellissima città dalle potenzialità enormi che merita di risorgere e con un lungo elenco di cose da fare il centrodestra ha il dovere adesso di presentare alla città un programma chiaro all’insegna della concretezza e del pragmatismo. Ci dobbiamo lasciare alle spalle le polemiche (tutte giustissime finora, sia chiaro) con Leoluca Orlando che è politicamente già archiviato e, nel centrodestra, non dobbiamo cominciare tarantelle e tira e molla sulle candidature. Dobbiamo, piuttosto, coltivare l’ambizione di presentarci ai palermitani già questa estate come una coalizione seria”.