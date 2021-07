Cantiere popolare ‘sposa’ Noi con l’Italia, Romano: progetto inclusivo

ROMA – “Buona politica, passione per la vita pubblica, al servizio del proprio Paese. Queste le nostre parole d’ordine. Questo è Noi con l’Italia”.’ Cosi Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, aprendo l’assemblea nazionale a Roma. “Occorre ripartire dal territorio. E’ la nostra sfida, è la sfida della politica, insieme al dovere del buongoverno. Per questo diamo il nostro sostegno più convinto al governo Draghi, con il nostro sottosegretario alla Salute Andrea Costa”.

“Riforma della giustizia: aderiamo al referendum, una battaglia di civiltà e di democrazia – ancora Lupi -. Occorre ripristinare le regole di garanzia e di terzietà. Il Centro riconquista il suo ruolo in una congiuntura difficile che richiede responsabilità e competenza. Libertà è la nostra parola costitutiva, il principio ispiratore della nostra azione politica. Noi con l’Italia c’è e ci sara”.

A Roma anche Saverio Romano, vicepresidente di ‘Noi con l’Italia’ e leader di Cantiere Popolare: “Siamo chiamati ad un impegno per la ricostruzione del Paese, a proporre un progetto di ripartenza che sia inclusivo e che elimini le differenze, inaccettabili, tra i vari territori. Saranno decisivi gli investimenti nella infrastrutturazione, nella formazione e nella ricerca. Il Centro politico, di cui siamo testimoni e interpreti, presidia uno spazio politico essenziale per il Paese, all’insegna del popolarismo liberale, con l’obiettivo di rafforzare e qualificare la democrazia e i diritti, e di uscire da una crisi epocale in modo deciso”.