Musumeci detta la linea ai suoi: “Sì alle alleanze di centrodestra”

CATANIA – “Favorire le alleanze di centrodestra e aggregare le tante forze civiche che operano sul territorio, riportando alla politica tante persone perbene”. Nello Musumeci detta la linea a Diventerà Bellissima e rilancia l’unità della coalizione che lo sostiene in vista della prossima tornata amministrativa. La convocazione ad alta quota (perché l’appuntamento è a Nicolosi, sull’Etna) degli amministratori gialloblù segna l’avvio di una stagione elettorale che non passa soltanto dalla scadenza del prossimo autunno. Sullo sfondo ci sono le tappe di Palermo (Città) e Palermo (Regione).

Le amministrative

Musumeci, evidentemente, è già in campo. Segnale che l’agenda politica personale è in movimento e che i non expedit (vedi le scorse Europee) devono cedere il campo a ben altro attivismo. “Nell’anno più difficile che ci siamo lasciati alle spalle – ha detto Musumeci – il governo siciliano ha voluto investire sugli Enti locali con un intervento straordinario senza precedenti. Va detto che non basta, che la crisi finanziaria degli Enti più vicini ai cittadini merita un grande intervento nazionale, che noi abbiamo sollecitato al governo Draghi e che mi aspetto venga raccolto. Chiederò al ministro dell’Interno e al ministro dell’Economia di assumere impegni precisi. I quasi quattrocento comuni siciliani devono essere di nuovi protagonisti. Se la Regione fa la sua parte deve farla anche lo Stato”.

Musumeci intanto convoca il congresso di Diventerà Bellissima per il prossimo settembre. “Se alcuni sondaggi dicono che il nostro è un movimento in crescita il merito è soprattutto di chi lavora sul territorio. A settembre – ha detto Musumeci – terremo un grande congresso e sono convinto che assieme a voi ci saranno tanti altri amministratori che vorranno condividere il nostro progetto di ricostruzione della buona politica”.

La voce dei colonnelli

“La crescita costante del nostro movimento è sotto gli occhi di tutti: per questo ringrazio le decine di sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali, provenienti da tutta l’Isola, intervenuti nel dibattito di oggi”, ha detto il coordinatore regionale di Db e sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo. “Abbiamo il desiderio di diventare il punto di riferimento degli amministratori locali siciliani, che oggi cercano un raccordo costante con la Regione Siciliana e che vivono difficoltà crescenti anche alla luce della grave crisi che attraversa gli Enti in tutta Italia”, ha evidenziato il capogruppo all’Ars, Alessandro Aricó, presente all’iniziativa con i deputati Giorgio Assenza, Pino Galluzzo, Giusy Savarino e Giuseppe Zitelli e con l’assessore alla Salute Ruggero Razza.