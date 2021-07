Romano, Macron e il covid: “Parlo solo con i vaccinati”

PALERMO – La linea Macron conquista i centristi siciliani. “Mettiamola così: da domani parla da vicino con me solo chi si è vaccinato. Ad ognuno la sua libertà”. Con queste parole affidate al suo profilo Facebook Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare, mette nero su bianco il proprio credo in termini di misure di contrasto alla pandemia. L’ex ministro è in linea con il pugno di ferro del presidente francese che ha imposto che determinate attività siano fruibili esclusivamente alle persone vaccinate. Una misura che ha diviso l’opinione pubblica e il fronte politico (con Giorgia Meloni che è arrivata a scomodare George Orwell per esprimere il proprio disappunto in merito)