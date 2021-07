PALERMO – Un violento nubifragio si è abbattuto in nottata su Palermo dove i vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi.

Ieri la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione su tutta la Sicilia settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. Gli interventi dei pompieri nel capoluogo, come succede sempre in questi casi, hanno interessato soprattutto la zona di viale Regione Siciliana (la circonvallazione della città), piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla.

Per liberare gli automobilisti sono intervenuti a supporto i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio. I vigili del fuoco da questa mattina sono inoltre impegnati ad eseguire oltre 30 servizi di controllo e verifiche in appartamenti e abitazioni dove la pioggia ha provocato infiltrazioni d’acqua e la presenza di crepe.

A Bagheria, nello stesso tratto dove ci fu un intervento nello scorso aprile, lungo corso Baldassarre Scaduto che collega la città ad Aspra, un nuovo tubo che non era oggetto di lavori nel precedente intervento, è scoppiato nel corso della notte a causa del nubifragio. Il tubo appartiene alla conduttura della fognatura, quello precedente era delle acque bianche. Il manto stradale, in questo nuovo guasto dovuto al nubifragio, per effetto della rottura, si è sollevato.

Per proteggere l’incolumità pubblica e per fare eseguire al meglio i lavori ed in tempi brevi, si stimano un paio di giorni, sarà necessario tener chiuso il tratto. Gli automobilisti che dovranno recarsi da Bagheria ad Aspra e viceversa potranno utilizzare la via Perez verso Mongerbino, oppure corso Italia da Ficarazzi.