Bastonate, calci e spintoni: maxi rissa a Catania

Le immagini girano in un video, postato anche sulla pagina Facebook Inciviltà a Catania..

CATANIA – Una maxi rissa. Bastonate, calci, spintoni. Le immagini girano in un video, postato anche sulla pagina Facebook Inciviltà a Catania, ma che a quanto pare starebbe girando anche all’interno di alcune chat. Il teatro della violenta discussione sarebbe uno dei ristoranti di via Plebiscito, dove solo negli ultimi giorni le forze dell’ordine sono intervenute ripetutamente per sedare gli animi di alcuni avventori.