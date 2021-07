Ballarò, incendio lambisce museo Gemmellaro – VIDEO

PALERMO – Fiamme questa mattina a Ballarò. A prendere fuoco è stata una cabina elettrica adiacente al Museo Gemmellaro, che è rimasto parzialmente coinvolto, con le fiamme che hanno bruciato le tapparelle della finestra del piano terra e annerito quella del primo piano.

In fiamme anche alcuni cumuli di spazzatura presenti sul marciapiede, che se non tolti potrebbero creare ulteriori problemi. Per questo motivo è stato contattato l’Assessore all’ambiente Sergio Marino affinché disponga una bonifica. Inoltre, 3 settimane fa il vice presidente della I Circoscirzione Antonio Nicolao e il Consigliere Salvatore Imperiale hanno presentato una formale denuncia alla procura della Repubblica, affinché si inizi ad avere un controllo maggiore del territorio anche attraverso le telecamere.