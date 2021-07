Asse attrezzato, l’intervento di Cantarella: “Agiremo a brevissimo”

CATANIA – Interventi di manutenzione del verde lungo l’asse attrezzato già in programma. Ad affermarlo è l’assessore comunale all’Ambiente, Fabio Cantarella, che interviene dopo la segnalazione, pubblicata su LiveSicilia, delle associazioni di Librino che denunciano lo stato di abbandono dell’importante arteria stradale.

“Siamo pronti a intervenire”

“Siamo pronti per intervenire anche lì per quanto riguarda il verde pubblico” – afferma il delegato della giunta Pogliese. Abbiamo avviato la manutenzione dell’Asse dei servizi e, immediatamente dopo, agiremo sull’asse attrezzato”. L’assessore azzarda anche una data, che potrebbe però non essere quella definitiva. “Contiamo di terminare il lavoro in corso, per eliminare i pericoli dell’asse dei servizi – dice – e di dedicarci all’Asse attrezzato”.

Interventi attesi da anni

Gli interventi sulla vegetazione dell’asse attrezzato potrebbero partire a breve. “C’è un momento di confronto tra la Direzione Ambiente, la Multiservizi e la polizia municipale per individuare il momento in cui farlo, ma asarà fatto a brevissimo. Occorrerà restringere la carreggiata e avere segnaletica e pattuglie presenti. Sarà un lavoro che faremo insieme al comandante Sorbino e alla presidente della partecipata, Serena Spoto. Sono arrivate delle precisazioni normative – sottolinea – sulle competenze delle ex province, alcune delle quali sono passate al Comune che si trova a dover effettuare anche questo tipo di interventi”. Multiservizi sarebbe già disponibile: si potrebbe dunque operare anche la prossima settimana.

Le competenze dopo abolizione province

Intanto procedono i lavori di messa in sicurezza dell’asse dei servizi. Anche questa arteria, in precedenza, era sotto la manutenzione delle province. Che adesso non esistono più. “Adesso spetta al Comune effettuare alcuni interventi – conclude Cantarella – che non erano mai stati di competenza comunale. Ma agiremo in fretta per garantire, giustamente, la sicurezza. Occorrono però le risorse, anche umane, per fare questi interventi che prima erano competenze di altre istituzioni”.