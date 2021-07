Ferro a vista e carreggiate invase: disastro Asse attrezzato

CATANIA – Piloni che preoccupano e piante rigogliose che invadono la carreggiata. Il ferro a vista di alcune infrastrutture e alcuni arbusti cresciuti quasi in orizzontale lungo i muri dei sottopassaggi dell’Asse attrezzato, rappresentando un pericolo non indifferente, che diventa maggiore nelle ore serali, hanno spinto le associazioni che operano sul territorio a intervenire.













La segnalazione

Tantissime le segnalazioni, in particolare della Rete piattaforma per Librino e del Comitato Librino attivo, che i cittadini fanno ormai da mesi. Chiedendo una minima attività di manutenzione in un’arteria che, di fatto, rappresenta la parte finale dell’autostrada Catania – Palermo e che, in questo momento che lo svincolo della Tangenziale Ovest è chiuso all’altezza Bicocca, l’unica alternativa per raggiungere l’aeroporto e la zona di Librino.

Piloni da mettere in sicurezza

A preoccupare non sono solo le condizioni delle carreggiate, ma anche i piloni. Alcuni dei quali avrebbero bisogno di controlli profondi. La pensa così il Comitato Librino attivo che ha inviato numerose segnalazioni. L’ultima in ordine di tempo è datata 18 giugno 2021 ed è indirizzata al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, all’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Trantino e anche all’assessorato regionale alle infrastrutture di Palermo, retto da Marco Falcone. “A seguito di un controllo nel quartiere di Librino a Catania – si legge – abbiamo potuto riscontrare in alcune aree in particolare l’ammaloramento di alcuni piloni sottostanti le strade di viale Moncada e viale San Teodoro, dove si trova sta realizzando la spina verde. Oltre che dell’asse attrezzato che da Librino porta in Corso indipendenza e viceversa”.

L’allagamento a ogni pioggia

“In particolare – si legge ancora – sull’asse attrezzato, in entrambi i sensi di marcia, esattamente nella curva poco prima di arrivare in Corso indipendenza, quando piove si crea un allagamento che dura diversi giorni”. Da qui, la richiesta urgente di “effettuare un controllo accurato dei piloni e delle travi in cemento armato, che ormai appaiono neri e con il ferro in evidenza, al fine di garantire l’incolumità di pedoni e automobilisti”.

Le richieste di intervento

Non è la prima volta che le associazioni sollecitano l’amministrazione all’azione. Nel gennaio 2020, lo hanno fatto interloquendo proprio con l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Catania, Alessandro Porto, in un incontro partecipato durante il quale è stato stilato un calendario di interventi, al quale, però, pare non sia seguito nulla. Di recente, poi. anche l’aumento degli atti vandalici nei confronti di chi opera nel quartiere è stato oggetto di specifiche richieste.