Green pass, obbligo dai 12 anni in su: ecco tutti i particolari

ROMA – Scatta dall’età di 12 anni l’obbligo del Green pass introdotto dal decreto legge Covid approvato in Consiglio dei ministri. Sono esclusi coloro che per età non possono fare il vaccino e quindi solo i minori di 12 anni. Sarà possibile svolgere alcune attività solo con la certificazione verde che verrà rilasciata a chi ha effettuato almeno la prima dose di vaccino anti Covid (validità 9 mesi) o a chi è guarito dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure ancora a chi ha effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).

Questa documentazione dal prossimo 6 agosto sarà necessaria per svolgere diverse attività o accedere a determinati ambienti. Ecco l’elenco: servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Restano chiuse le discoteche, ma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa invita ad una “riflessione” per le riaperture. Nuovi parametri: la soglia per la zona gialla al 10% delle terapie intensive e al 15% delle ospedalizzazioni. Lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. A Torino maxiprotesta ieri sera contro Green Pass e vaccini al grido di “libertà”.