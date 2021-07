Costa: “Nessun vaccinato ricoverato, convinciamo i no vax”

E’ stato un fine settimana di festa del vaccino, a Palermo, con qualche disagio per le comprensibili attese all’hub della Fiera del Mediterraneo. Tanti si sono vaccinati, anche negli appuntamenti della movida. Una folla silenziosa, accaldata e paziente ha atteso il suo turno.

“Quattromila dosi”

“Credo che oggi arriveremo alle quattromila dosi – commentava ieri il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa -. Siamo contenti perché i vaccini stanno vincendo per il bene di tutti. Tante persone si responsabilizzano e hanno capito che devono vaccinarsi, avanti così”.

“Nessun vaccinato in ospedale”

“Offro un dato su cui riflettere. Abbiamo un importante aumento dei positivi, ma poche ospedalizzazioni, in confronto. E, in questo momento, mentre stiamo parlando, a Palermo, tra i ricoverati, non ci sono vaccinati con la doppia dose. A poco a poco convinceremo i no vax. Molti si stanno già convincendo e vengono in Fiera per farsi somministrare la dose, magari con la scusa del Green pass. Stiamo registrando un forte incremento nel nostro Covid Hotel con cento ospiti senza sintomi degni di nota: sono quasi tutti giovani”. Le parole del commissario Costa sono davvero uno spunto di riflessione.

Allarme tra i non vaccinati

E’ risaputo, d’altra parte, perché lo stiamo raccontando da un po’, che la doppia dose di vaccino offre una copertura formidabile contro gli effetti gravi del Covid. Mentre, purtroppo, i non vaccinati possono incorrere in sintomi estremamente rischiosi. Ieri, al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ sono stati intubati due quarantenni non vaccinati.

Il bollettino in Sicilia

Gli ultimi numeri confermano l’andamento. L’incidenza dei contagi si alza, gli ospedali tengono (QUI tutti i dati). E solo un approccio surreale può negare che non sia merito del vaccino.