Ecco “Tang-Cool”: da Catania l’inno all’amore senza distinzione

CATANIA. E’ uscito da appena qualche giorno ed è già il disco-tormentone del momento. “Tang-Cool”, di Emiliano e Frankie Capone, “gira” su YouTube, Spotify e tutte le altre piattaforme social e musicali.

Emiliano è un giovanissimo catanese che ha vissuto a Londra per molti anni appassionato della musica e del ballo: l’abbraccio sonoro e canoro con Frankie Capone e via ad una collaborazione esplosiva.

La produzione di “Tang-Cool” nasce da un’idea di Emiliano e dal suo desiderio di infondere un messaggio positivo di uguaglianza ed inclusività, a dispetto dei pregiudizi e delle discriminazioni basate sul sesso, sulla razza e sull’orientamento sessuale.

Tema centrale del brano, è infatti quell’amore universale che non conosce distinzioni, né di razza, né di genere.

La peculiarità di questo nuovo singolo consiste nell’aver unito tra loro due diversi generi musicali, il tango classico da una parte e la musica dance dall’altra, da qui deriva, infatti, il titolo della canzone, che vuole imporsi come un tango più moderno, cosiddetto “cool”. La Sezione musicale è di Frankie Capone che ha voluto esporsi in modo commerciale su questa bellissima storia di Emiliano.

L’arrangiamento è del Maestro Salvatore Finocchiaro con il sax del fratello Giuseppe figlio d’arte e con il supervisore musicale Tony Ranno.

Un ritmo esplosivo e travolgente quello di “Tang-Cool” destinato a rallegrare l’estate, alimentando il desiderio di ballare. Per quanto, ovviamente di questi tempi, sarà possibile.