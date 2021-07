Fiamme fin dentro le abitazioni: anziano ustionato

Situazione critica in via Rosario Pitrelli.

CATANIA – Fiamme sin dentro le abitazioni, altre evacuate di premura e un anziano trasportato in ospedale a seguito delle ustioni su schiena e braccia. Questo è il bilancio dell’incendio che nel giro di mezz’ora, alimentato da un forte vento di scirocco sta lambendo la popolosa via Rosario Pitrelli di Caltagirone.

Al momento sul posto non sono ancora arrivate squadre del pronto intervento a causa delle numerosissime richieste pervenute al numero unico per le emergenze. I residenti costretti a domare come possono le fiamme per mettere in salvo le proprie abitazioni.