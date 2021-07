Devastante incendio sul litorale: salvate 37 persone via mare

Una persona è finita in ospedale

CATANIA – I Finanzieri del Comando Provinciale e della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Catania, sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata ad operare, sono intervenuti all’imbrunire di ieri, nel cuore di un devastante incendio che ha colpito il litorale catanese.

In particolare, sin da subito la complessa macchina del soccorso, coordinata dall’unità di crisi costituita presso la locale Prefettura, ha coinvolto anche il personale del comparto aeronavale del Corpo per raggiungere i lidi ove dimoravano alcune persone in difficoltà.

L’unità V818 della Sezione Operativa Navale di Catania forniva prezioso supporto ai residenti della località “villaggio azzurro” che venivano trasportati da riva mediante l’uso di gommoni di altre unità navali presenti sul posto, sino a bordo della citata unità navale del Corpo. La motovedetta V818 ha così effettuato n. 2 crociere sino al porto di Catania, traendo in salvo n. 37 persone.

Nel frattempo 3 pattuglie della Compagnia Pronto impiego, i baschi Verdi, venivano impiegate a terra per finalità di Ordine e Sicurezza Pubblica.

A causa delle esalazioni e dei fumi, una pattuglia prestava soccorso ad una persona che manifestava evidenti segni di soffocamento. La stessa veniva così accompagnata in Ospedale.