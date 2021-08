Effetto “calamita” della Lega: Bulla “tentato” dal salto

L’estate e il calciomercato si sa vanno a braccetto. Lo stesso può dirsi con la campagna acquisti dei partiti siciliani. In primis la Lega di Salvini che dopo avere incassato l’ingresso del duo Sammartino-Sudano (che alla fine hanno “rottamato” Renzi) si appresterebbe a ingrossare le proprie fila. Voci di corridoio sempre più insistenti suggeriscono Da giorni l’imminente ingresso dei deputati Carmelo Pullara e Marianna Caronia: operazioni che farebbero del Carroccio il terzo gruppo all’Ars.

Nelle ultime ore nei palazzi palermitana circola il nome di un nuovo possibile leghista dell’ultima ora: il deputato adranita Giovanni Bulla, attualmente in forze all’Udc. L’onorevole avrebbe avuto più di una interlocuzione con i vertici del Carroccio (ma anche con quelli di Forza Italia) che più attori politici di Sala d’Ercole confermano.

Per qualcuno sarebbe cosa fatta (un passaggio da modulare con lo scenario che si sta profilando in vista delle amministrative do Adrano, città di origine del deputato). Bulla non sarebbe il solo con la valigia in mano.

Insomma, stando ai rumors la cena palermitana di ieri avrebbe avuto una sorta di effetto calamita per svariati deputati. I nomi per il momento rimangono, più o meno, top secret. E al massimo in casa leghista ci si sbottona per qualche commento dal vago sapore trionfalistico (“cresciamo a vista d’occhio, siamo la forza più attrattiva della politica siciliana). Staremo a vedere.