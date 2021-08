Paziente Covid suicida in ospedale, inchiesta della Procura

PALERMO – Ci sono due inchieste sul suicidio del paziente ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Cervello di Palermo.

La prima è stata aperta dalla Procura della Repubblica, che sta acquisendo le testimonianze di sanitari e pazienti. La secondo, invece, è un’inchiesta interna e viene annunciata dall’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza: “Come assessorato abbiamo acquisito una relazione, l’azienda sanitaria ha aperto un’inchiesta interna. Intanto, massimo rispetto per la vittima e per i suoi familiari ai quali manifesto il profondo dolore dell’amministrazione”.

l paziente, 64 anni, dicono dall’ufficio del commissario per l’emergenza a Palermo Renato Costa, “non era vaccinato”. Dopo il contagio da Covid era seguito dalle Usca a domicilio anche perché aveva un problema di salute pregresso. Poi un peggioramento e il trasferimento in ospedale.

“Nelle prime ore del mattino un paziente ricoverato in terapia subintensiva respiratoria per malattia da SARS CoV2 si è suicidato defenestrandosi dal 3 piano – così l’ospedale ha reso nota la notizia -. La tragedia si è consumata in pochi secondi nonostante la prontezza degli operatori sanitari il cui intervento non ha potuto scongiurare il triste epilogo. La direzione strategica esprime vivo cordoglio ai famigliari. Sul punto sono in corso le valutazioni di rito delle autorità preposte. Nel massimo rispetto della dolorosa vicenda umana e della privacy delle persone coinvolte l’azienda non fornirà altri particolari”.

Un infermiere sembrerebbe avere assistito alla scena senza riuscire ad evitare il peggio. Ha avvertito la vigilanza interna e poi la polizia. Non si esclude che a spingere la vittima verso il gesto estremo possa essere stata una forma di ansia che avrebbe sviluppato quando ha scoperto di essere positivo al Covid. Gli accertamenti dovranno capire soprattutto se è stato fatto tutto il possibile per evitare il suicidio o per prevederlo.