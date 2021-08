Incendi, inferno in Sicilia: “Situazione drammatica” VIDEO

PALERMO – Emergenza incendi in Sicilia, “situazione drammatica”, fanno sapere dalla Protezione Civile regionale, soprattutto a causa delle temperature record previste.

La mappa

Il dirigente della Protezione Civile Salvo Cocina ha mobilitato tutte le squadre siciliane.

In questo momento, oltre al coinvolgimento delle organizzazione di Volontariato sul fronte Petralie-Geraci, ci sono numerosi fronti di fuoco attivi anche a Monreale (PA), dove la protezione civile sta operando con i VVF del trentino.

Incendi a Partinico-Giardinello, Castroreale (ME), Terme Vigliatore (ME), Castelmola. E ancora, focolai nella zona ionica di Messina e, non molto distante da Castelmola, anche a Forza d’Agrò. Ma non basta: Santa Cristina Gela (PA), c.da Pianetto via Francia; Caccamo, sempre nel palermitano; Palma di Montechiaro e Licata, c.da Santa Oliva, nell’agrigentino. Le fiamme minacciano anche alcune abitazioni a Pergusa, nella zona di Enna, dove alcuni residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case.

Un incendio è divampato anche nella zona di contrada Calaforno, tra Monterosso Almoe Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Le fiamme stanno interessando una vasta area dove si trovano colture, aziende zootecniche e, poco distante, l’area boschiva di Calaforno con un parco riserva ed una zona attrezzata, che è stata sgomberata. Nella zona di Calaforno si trova anche una vasta area archeologica.

incendio a Giarratana in C.da Calaforno

Aziende distrutte

Una lunga notte di incendi in provincia di Palermo. Le Madonie stanno bruciando. Le fiamme

sono divampate nella zona delle Petralie e nella zona di Geraci Siculo. Molte persone hanno perso aziende e hanno visto le fiamme arrivate fin dentro casa. Sul territorio hanno lavorato i vigili del fuoco, i forestali e il personale della protezione civile.

Nel corso della notte sono andati in fiamme ettari di vegetazione anche a Piano Geli nella zona di San Martino delle Scale e a Montefiascone sempre nella zona di Monreale. Ieri i vigili del fuoco hanno fatto 100 interventi in Calabria e in Sicilia con Canadair della flotta area del Corpo nazionale ed elicotteri.

Incendio in centro abitato

Un incendio è divampato ieri sera a Terrasini nella zona del villaggio dei pescatori, in pieno centro abitato. Sono stati attimi concitati e di paura per diversi abitanti della zona che si sono riversati per strada. Il fumo ha invaso le case e reso irrespirabile l’aria. L’intervento di due squadre della protezione civile con i mezzi antincendio ha evitato il peggio. I carabinieri e i vigili urbani hanno coordinato le operazioni di spegnimento mettendo in sicurezza gli abitanti della zona. Durante le operazioni di spegnimento un volontario della protezione civile è rimasto lievemente ferito. “Desidero ringraziare di vero cuore tutte le autorità impegnate, che con professionalità ieri sera hanno per tempo scampato una tragedia” scrive su Facebook l’arciprete di Terrasini, monsignor Davide Rasa

La visita di Patuanelli

Una situazione critica che sarà attenzionata dal ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, e dal vice ministro del Mise, Alessandra Todde, che oggi saranno a Palermo per un confronto concordato con il presidente regionale dell’Anci, Leoluca Orlando, sull’emergenza incendi. Un tema “caldo” sul quale ieri è intervenuto anche il presidente della Regione, Nello Musumeci chiedendo al governo centrale lo stato di emergenza nazionale