PATERNO’. Sono immagini che a vederle oggi suscitano emozione, rispetto. Quasi tenerezza per quello che è stato il cuore generoso di Andrea Distefano.

E’ stato lui in prima linea, in questi giorni, a dar manforte e supporto a vigili del fuoco, uomini della protezione civile e volontari.

Nella massima prudenza e dando il proprio contributo soffocare quella mano di morte che non è collegata semplicemente all’essere piromani: bensì ad una criminalità che in modo netto ha messo a ferro e fuoco la Sicilia intera per i propri interessi.

Ponte Barca compreso.

Oggi Andrea non c’è più. Morto schiacciato da quel trattore col quale si era immolato, una volta ancora, per sedare quelle fiamme infernali e di morte.

Ma proprio oggi che Andrea non c’è più, una cosa la sappiamo: che non potrà essere dimenticato.

Andrea dovrà essere ricordato.

Oggi nel giorno del suo addio, sarà forse necessario ridurci al silenzio. Ascoltare il battito profondo delle vibrazioni senza scadere nella solita suonata dell’ipocrisia. Ognuno risponda, comunque, come vuole e come può.



Semmai è da domani che, passato l’impeto emozionale, dovrà essere necessariamente riempita la pagina bianca, dove va scritta la giusta memoria di Andrea.

La sua morte non dovrà passere inosservata: è un dovere morale.

In nome della sua innocenza e del suo cuore generoso.

Lo dobbiamo a lui ed ai suoi cari.