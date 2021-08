La Sicilia resta bianca, i dati settimanali mantengono l’Isola aperta

PALERMO – La Sicilia resterà bianca. La notizia, già trapelata ieri, oggi sarà confermata. Non ci sarebbe, infatti, un cambio di colore per l’Isola da bianco a giallo in base ai dati del monitoraggio settimanale ora all’esame della cabina di regia del Cts. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, i parametri dei contagi in Sicilia sarebbero ancora dentro le soglie.