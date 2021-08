Femminicidio di Vanessa: “in piazza per lei e per tutte le donne”

TRECASTAGNI – Aci Castello e Trecastagni. Due Comuni uniti nel dolore per il brutale omicidio di Vanessa, strappata alla vita dall’ex compagno a soli 26 anni. Due comunità alle quali si sono unite centinaia di persone. Per manifestare il proprio dolore e la frustrazione per un fenomeno, il femminicidio, così difficile da affrontare. A livello legislativo e culturale.

Nel pomeriggio

“Non una di meno”, ieri pomeriggio, ha voluto ricordare Vanessa, e tutte le donne come lei vittime degli uomini che dicavano di amarle. “Siamo in piazza per Vanessa, per tutte le donne uccise, perché ci vogliamo vive. A nulla è servito denunciare il 39enne per stalking, nemmeno il divieto di avvicinamento alla ragazza è servito a scongiurare l’epilogo peggiore e a permettere a chi ha agito violenza di consumare l’omicidio – si legge nel post di Nudm. Tutto questo è insopportabile. Continuiamo ad essere vittime di uomini violenti, di istituzioni che non assolvono alle loro prerogative né garantiscono incolumità, nonostante le denunce, nonostante tutti proclami incensati da buoni propositi che si fermano alla mera enunciazione. Le donne vittime di violenza sono abbandonate se non addirittura vessate dalle istituzioni, costrette a subire non solo la violenza dei loro aguzzini ma anche quella degli attori istituzionali inefficienti e impreparati”.

La fiaccolata

Luci e palloncini, ieri sera a Trecastagni, per Vanessa. La comunità di Trecastagni, paese di cui Vanessa era originaria e dove lavorava, si è stretta intorno al dolore della famiglia. Una manifestazione molto partecipata per un Paese piombato nello sconforto per la perdita della giovane donna, uccisa a colpi di pistola in mezzo alla strada, mentre era in compagnia di alcuni amici.

Il sindaco

“In questi tempi di forte individualismo” – ha dichiarato il sindaco di Trecastagni, Giuseppe Messina – “è necessario recuperare il senso di appartenenza, oggi più che mai dobbiamo essere comunità, mostrare vicinanza ed affetto alla famiglia, condividere il loro dolore”. Per questo lo stesso sindaco ha invitato i cittadini di Trecastagni a scendere in piazza Aldo Moro.