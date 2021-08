Akragas, vittoria in Coppa Italia contro il Casteltermini

AGRIGENTO – Una buona Akragas vince con merito, allo stadio Esseneto di Agrigento, la partita di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza contro il Casteltermini. I biancoazzurri di mister Giuseppe Anastasi hanno vinto per 2 a zero grazie alle reti nel primo tempo di Costantino e di Cipolla. Domenica 5 settembre, a campi invertiti, si disputerà il derby di ritorno.

La Presidente dell’Akragas Sonia Giordano, fuori sede per motivi personali, si complimenta con la squadra per la vittoria all’esordio stagionale contro il Casteltermini: “Sono felicissima per il successo ottenuto ieri pomeriggio in Coppa Italia contro il Casteltermini. Era importante iniziare col piede giusto e i ragazzi hanno meritato il successo, con una bella e convincente prestazione. Purtroppo non ho visto la partita, ma i dirigenti mi hanno costantemente aggiornato sul risultato e sulla prestazione dell’Akragas. Sarò ad Agrigento per la prima di campionato. Ringrazio i tifosi e gli ultrà per aver sostenuto la squadra dall’inizio alla fine. Sono stati encomiabili”.