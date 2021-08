Cerchiamo #DenisePipitone: l’appello social di Piera Maggio

PALERMO – Un appello e un invito a postare sui social una fotografia. Così Piera Maggio chiede che venga ricordato il triste anniversario della scomparsa di Denise Pipitone. Denise aveva 4 anni quando di lei si persero le tracce la mattina dell’1 settembre 2004, diciassette anni fa, a Mazara del Vallo.

Piera Maggio non ha smesso di cercarla. Mai. L’inchiesta di recente è ripartita. Se qualcuno ha visto o sa qualcosa è arrivato il momento di parlare. Servono fatti circostanziati e non avvistamenti strampalati come i tanti che si sono succeduti negli anni.

Ecco il messaggio lanciato dalla mamma di Denise sulla sua pagina Facebook:”Questa sera MARTEDÌ 31 AGOSTO, sul davanzale della propria finestra deponi una candela o un lumino. Fai una foto e postala sui social con l’hashtag #17annisenzaDenise Condividi e fai condividere l’iniziativa ACCENDIAMO UNA LUCE DI SPERANZA PER DENISE”.

Le indagini della Procura di Marsala sono ripartire dalla mattina della scomparsa, da quando tutto ebbe inizio sotto l’abitazione a Mazara del Vallo dove la bambina stava giocando. L’allarme fu lanciato con una telefonata. Oggi si scandagliano vecchie circostanze e si scoprono particolari inediti, come il giallo su una firma apposta in un registro di albergo e sono tornati di attualità personaggi già noti alle cronache come quello di Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi processata e assolto per il rapimento con sentenza definitiva.

Oggi l’appello della madre: una candela e una foto per non dimenticare cosa è accaduto 17 anni fa e non smettere di cercare Denise.