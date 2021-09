Obbligo vaccinale, Speranza: ‘Cosa accadrà in Italia’ VIDEO

ROMA – Il ministro della Salute Roberto Speranza apre all’obbligo vaccinale intervenendo durante la firma del Memorandum d’Intesa in tema di salute e ricerca scientifica, tra Italia e Stati Uniti.

Le dichiarazioni

“La spinta per aumentare il numero degli italiani vaccinati sarà molto forte ha detto Speranza – per questo valutiamo l’estensione del green pass e non ci precludiamo la possibilità di poter utilizzare l’obbligo di vaccinazione”.

Il ministro ricorda che l’obbligo vaccinale “già esiste in ambito sanitario, e che riteniamo sia uno strumento a disposizione del Parlamento e del Governo nel caso sia necessario”.

Guarda il video