Sicilia, ancora record italiano contagi: boom Covid a Palermo

Sono ancora più di mille i casi di contagio registrati nel giro di ventiquattro ore in Sicilia. In base ai dati diffusi dal Ministero della Salute, 1024 i positivi rintracciati tra i 14.242 tamponi effettuati. Numeri che fanno rimanere in testa, a livello nazionale, l’Isola sul fronte del contagio: nella regione ci sono al momento nove comuni in zona arancione, dove le restrizioni sono più severe. LEGGI ANCHE: Zone arancioni, tutte le regole. Mentre la città in cui si registrano più positivi è Palermo, che ne registra 379. Ecco nel dettaglio i dati aggiornati: L’incidenza sale al 7,2% ieri era al 6,6% . L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dal Veneto con 573 casi. Gli attuali positivi sono 28.462 con un incremento di 177 casi. I guariti sono 837 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.435. La Regione Sicilia comunica che i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti: 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre, 1 il 2 settembre. Sul fronte ospedaliero sono adesso 965 i ricoverati, lo stesso numero di ieri mentre in terapia intensiva sono 120, tre in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 379, Catania 139 Messina 12, Siracusa 158, Ragusa 107, Trapani 70, Caltanissetta 88, Agrigento 50, Enna 21.

L’affollamento dei reparti in ospedale

Intanto a Palermo si verifica il sovraffollamento dei reparti ed è lo sfogo di una dottoressa dell’ospedale ‘Cervello’ a descrivere chiaramente la situazione. LEGGI ANCHE: Ospedali pieni per i non vaccinati E che ci sia una situazione di affollamento appare ormai chiarissimo. Al punto che inseguito al “il numero di contagi e ricoveri crescenti” il direttore generale dell’azienda Villa Sofia-Cervello Walter Messina, ha firmato un provvedimento con il quale si sospendono i ricoveri nel reparto di medicina interna, gastroenterologia, reparto delle malattie infiammatorie croniche intestinali, come abbiamo raccontato in un altro articolo.

I dati in Italia

Di seguito anche i dati a livello nazionale: Sono 5.315 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.157. Sono invece 49 le vittime in un giorno, rispetto alle 56 di ieri. Sono 259.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, mentre il tasso di positività è del 2%, rispetto al 1,8% di ieri. Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 3 in più rispetto al giorno precedente nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.216, si tratta di 12 persone in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.571.440, i morti 129.515. I dimessi e i guariti sono invece 4.305.223, con un incremento di 5.602 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.702, con un decremento di 337 casi nelle ultime 24 ore.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT