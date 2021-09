Tragico incidente, con l’auto nel burrone: un morto e tre feriti

Ancora sangue sulle strade agrigentine dove la scorsa notte, tra Burgio e Lucca Sicula, si è verificato un terribile incidente autonomo in contrada Dragotto. Il bilancio è pesantissimo. Un morto e tre feriti. La vittima è GianVito Di Leo, di Lucca Sicula, 18 anni compiuti la scorsa primavera. Era uno dei tre passeggeri a bordo di una Lancia Y che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in un burrone.

Le condizioni degli altri ragazzi

Gli altri giovanissimi occupanti del mezzo, tutti di Lucca Sicula, sono rimasti feriti. Uno di loro verserebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, una squadra di Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Burgio. Al via i rilievi stradali e le indagini, coordinate dalla Procura di Sciacca, per accertare l'esatta dinamica del tragico incidente. Secondo una prima ricostruzione il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. Per il 18enne non c'è stato nulla da fare.

