PALERMO – Altri 929 casi di Covid-19 scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal consueto report del ministero della Salute e dalle tabelle rese note dalla Protezione civile nazionale. I 929 nuovi positivi al coronavirus sono emersi da un bacino di 19.291 tamponi processati: dato che porta l’incidenza dal 4,5% di ieri al 4,8%.

Sicilia ancora maglia nera

La Sicilia resta quindi in testa alla classifica delle regioni italiane per nuovo contagio giornaliero, seguita dalla Lombardia con 663 casi. In discesa il dato sugli attuali contagiati nelle nove province dell’Isola: sono 27.189, con un decremento di 827 casi. I guariti, invece, sono 1.744 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.525. La Regione Siciliana, però, comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 3 l’8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 settembre, 1 il 4 settembre, 1 il 1 settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio.

Meno ricoverati

Sul fronte ospedaliero sono adesso 926 i ricoverati, 13 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 117, uno in più rispetto a ieri. Questa, invece, la situazione del contagio nelle singole province dell’Isola: Palermo 123, Catania 292 Messina 118, Siracusa 158, Ragusa 70, Trapani 68, Caltanissetta 1, Agrigento 49, Enna 50.

Campagna vaccinale a rilento

In Sicilia, intanto, prosegue a rilento la campagna vaccinale, come confermano anche i dati della Fondazione Gimbe: quasi un non vaccinato su 5 è residente nell’Isola. La Fondazione ha reso noto anche il tasso di occupazione dei posti letto con pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva degli ospedali siciliani: è al 13%. Quello riguardante i posti letto in area medica, invece, è al 23%.

