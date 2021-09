PALERMO – Quella tra il 13 e il 19 settembre sarà un’altra settimana di zona gialla per la Sicilia. L’Isola, infatti, non cambierà colore perché la bozza di monitoraggio stilata dall’istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute riguardo all’epidemia da coronavirus contiene dei dati non sufficienti per il ritorno in zona bianca.

Zona arancione lontana

I numeri all’esame della cabina di regia, che saranno presentati oggi, secondo quanto apprende l’Ansa, comunque non segnalano situazioni di ulteriore peggioramento per l’Isola che, nonostante alcune preoccupazioni nel giorni scorsi, non rischia un passaggio in zona arancione.

In Sicilia 148 casi ogni centomila abitanti

Secondo la bozza, Sicilia, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano sono le aree dove questa settimana si è registrata l’incidenza di casi di Covid-19 più alta. Rispettivamente, secondo i dati del monitoraggio settimanale, l’incidenza è pari a 148,7 casi per 100mila abitanti in Sicilia, 92,1 in Calabria e 91,4 nella PA di Bolzano (periodo di riferimento 3-9 settembre 2021). La scorsa settimana anche la Sardegna registrava una incidenza tra le maggiori con Calabria e Sicilia (pari a 117,4), mentre questa settimana la Sardegna scende ad un valore di 73,4.

Migliora la situazione negli ospedali

La Sicilia, quindi, resta zona gialla ma il pericolo ‘zona arancione’, al momento, appare scongiurato. Una circostanza, del resto, confermata anche dal trend degli ultimi giorni con il bollettino quotidiano del ministero della Salute che si è attestato sotto i mille contagi e i posti letto occupati negli ospedali dai pazienti Covid in lieve diminuzione. Una tendenza confermata anche dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero razza, in una intervista a Livesicilia in cui racconta il quadro dell’epidemia in Sicilia e risponde alle domande sulla campagna vaccinale e il Green pass. Una ulteriore conferma del quadro ospedaliero era arrivata ieri dalla Fondazione Gimbe, che aveva reso noto il tasso di occupazione dei posti letto con pazienti Covid negli ospedali siciliani: terapie intensive al 13%, area medica al 23%.

I dati sui nuovi contagi in Sicilia

Gli ultimi dati resi noti giovedì hanno segnalato 929 nuovi casi, con una incidenza dei tamponi positivi sul totale dei test eseguiti che si è attestata al 4,8%. Nella serata di giovedì, intanto, il governatore Nello Musumeci ha firmato una ordinanza che proroga le restrizioni da ‘zona arancione’ per Niscemi, in provincia di Caltanissetta: le regole da seguire per i Comuni in zona arancione sono state racchiuse dalla Regione in un elenco di Faq (clicca qui).

