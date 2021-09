NISCEMI (CALTANISSETTA) – Proseguiranno fino al 14 settembre le restrizioni della ‘zona arancione’ a Niscemi, cittadina in provincia di Caltanissetta in cui si è registrato un boom di contagi da coronavirus. La decisione è stata adottata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha firmato una nuova ordinanza.

Le Faq dell’assessorato alla Salute

Nel Comune viene consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (ad eccezione dei conviventi). Tutte le informazioni sulle misure previste sono state racchiuse dalla Regione in un elenco di Faq diffuso dall’assessorato alla Salute. Nessuna proroga, infine, per la ‘zona arancione’ a Barrafranca, in provincia di Enna, in scadenza nella giornata di giovedì 9 settembre.

