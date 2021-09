Tromba d’aria, muoiono un vigile del fuoco e un pensionato

PANTELLERIA – Tragedia a Pantelleria provocata dalla furia del maltempo. Ci sono due morti.

Sono due abitanti dell’isola: Giovanni Errera, di 47 anni, vigile del fuoco in servizio a Pantelleria, e un pensionato di 86 anni, Francesco Valenza. I due viaggiavano a bordo delle loro auto, sulla strada che porta al lago di Venere, quando sono stati investiti dalla tromba d’aria.

Cosa è accaduto

la tromba d’aria che si è abbattuta sull’isola, travolta come gran parte della Sicilia da piogge e temporali nelle ultime ore, ha provocato almeno nove feriti, di cui quattro in condizioni gravi. Il bilancio potrebbe, dunque, aggravarsi. I feriti saranno trasportati in elisoccorso negli ospedali di Palermo. Il sindaco Vincenzo Campo ha proclamato il lutto cittadino.

La tromba d'aria ha travolto almeno dieci auto, completamente ribaltate e andate distrutte nella zona di contrada Campobello. Le persone a bordo dei mezzi sono state letteralmente scaraventate fuori dall'abitacolo, finendo violentemente per terra.

