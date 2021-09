Rovesci e temporali in arrivo su gran parte della provincia

CATANIA – La grossa perturbazione di origine atlantica che in queste ore sta transitando sul Tirreno meridionale ha iniziato a sferrare i suoi colpi sulla Sicilia. Forti piogge sono segnalate in tutto il catanese, con disagi per allagamenti nella zona di Giarre.

Secondo le previsioni, il maltempo continuerà per tutto il weekend, con possibilità di rovesci e temporali soprattutto sulla zona di Catania e del siracusano.