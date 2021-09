Maltempo su Catania: alberi caduti e allagamenti VIDEO

CATANIA – Rami caduti, allagamenti e alcuni disagi per la forte ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore su Catania. In particolare, intorno alle 14:00, un violento acquazzone ha colpito la città, provocando, in alcune zone del centro (e non solo), cadute di rami. Il maltempo dovrebbe proseguire per tutta la giornata ma già da domani sono attesi miglioramenti.

Danni alla Playa

Il maltempo ha colpito con forza anche i lidi balneari, cagionando notevoli danni. Già all’opera gli operai della Multiservizi per rimuovere rami e altro materiale che rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini.

Il bollettino dei pompieri

Sono state centinaia le chiamate giunte alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, a seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la Sicilia Orientale ed un particolare sulla città di Catania. Decine di alberi sono caduti in tutte le parti della città, dalla circonvallazione a Piazza Palestro, dove squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza un grosso ficus caduto su delle autovetture, fortunatamente senza nessuno all’interno.

Gli interventi dei vigili del fuoco.

Un platano è caduto in Via Dusmet, mentre in Via San Calogero, in prossimità della trincea della Ferrovia, la recinzione che delimita quest’ultima è stata divelta dalla quella che sembrerebbe essere stata una tromba d’aria. Decine di tetti scoperchiati nella zona sud della città ed automobilisti tratto in salvo nelle loro auto rimaste in panne.