Filippi: “L’obiettivo è superare il turno in Coppa Italia”

Alla vigilia dell’impegno di Coppa Italia di mercoledì 15 settembre contro il Monopoli, il tecnico dei rosanero Giacomo Filippi ha parlato in conferenza stampa per presentare il match. Dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Taranto, il club del capoluogo siciliano torna al “Renzo Barbera” per riscattarsi dal 3-1 in terra pugliese in occasione della terza giornata del girone C di Serie C.

“E’ giusto tornare sulla gara di Taranto come abbiamo fatto noi con la squadra analizzando gli aspetti che non sono andati, in virtù di una gara importantissima. Dobbiamo ritrovare le nostre certezze e un assetto più equilibrato. Ad un certo punto della gara abbiamo perso gli equilibri e su questo abbiamo lavorato e insistito. Per quanto riguarda i cambi, ho modificato a 20’ dalla fine, parlando con lo staff, il sistema di gioco e passando al 4-2-3-1. E’ capitato quello che speravo non capitasse. Lancini aveva la condizione fisica migliore rispetto a Perrotta. Se avessimo pareggiato sono sicuro che queste annotazioni non ci sarebbero, però è andata male quindi è giusto che vengano fatte. Le scelte che sono state fatte hanno una risposta chiara, che può essere condivisibile o meno”.

A partire dalle ore 15.00, il Palermo affronterà l’attuale capolista del campionato di Lega Pro: “Non c’è occasione migliore di incontrare la prima della classe e se è lì lo è per merito. Va dato merito a loro per quanto stanno facendo. La cosa interessante è incontrare subito il Monopoli e poi il Catanzaro, in entrambi i casi una squadra forte. Noi scenderemo in campo per passare il turno e faremo di tutto per superarlo. Schiereremo la migliore formazione e faremo un po’ di turnover nei ruoli giusti e dove abbiamo necessità. L’obiettivo è superare il turno. Domani mi aspetto la risposta di gruppo, giocare da squadra, essere sempre corti, stretti, attaccare e difendere tutti insieme. Giocare di reparto e l’uno per l’altro. I miei ragazzi hanno dato l’anima anche sabato, magari in forma individuale e non collettiva quindi in maniera scomposta. Abbiamo lavorato su questo e mi aspetto risposte domani”.

Infine, l’allenatore dei rosanero ha concluso: “La Coppa Italia può permettere di andare alle fasi nazionali dei playoff ma permette anche di far giocare chi ha trovato poco spazio. Servono per mettere minuti nelle gambe e giocare. Anche questo è un test ottimo. Difesa a 4 considerate le assenze? In chiave futuro prossimo no. È vero che mancano Lancini e Peretti, ma rientrano Buttaro e Accardi in fase di recupero completo. Non credo che una partita non può farci smarrire le nostre certezze, noi conitnuiamo sulle nostre dinamiche. Oggi lavoriamo così, domani non si sa. Domani gioca Massolo, questo ve lo anticipo. E’ giusto così, si allena bene ed è molto molto bravo. Domani darò spazio a lui tra i pali. Paragonare il Monopoli alla Ternana? Non sono proprio certo per via della rosa ampia e completa che aveva la Ternana, ma per come tiene il campo e per come gioca è una squadra che darà filo da torcere a tutti”.