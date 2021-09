Filippi: “Soddisfatto della vittoria contro il Monopoli”

“Sono soddisfatto di questa vittoria, per aver passato il turno e per i riferimenti che mi hanno dato chi ha giocato meno. La nostra squadra è stata compatta e coesa, normale che gli errori ci siano visto che li fanno anche in Champions League o in Serie A. Giocavamo contro un avversario che aveva l’umore alto e abbiamo giocato un’ottima partita: il primo tempo è stato perfetto, poi nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’, forse per timore, anche se con criterio e sacrificio. È questo quello che voglio dai miei ragazzi. Fella? E’ mportantissimo che abbia fatto gol, speravamo tutti che si riprendesse quanto prima sotto l’aspetto fisico. Oggi è stato determinante. Un ottimo inserimento in vista del prossimo futuro”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Monopoli con il risultato di 2-1.

L’allenatore rosanero ha poi continuato parlando di alcuni giocatori: “L’avversario ha cambiato 7/11 e noi 9/11, il Monopoli ha inserito tutti i titolari come è capitato a noi. Non mi piace ridurre il merito dei miei ragazzi al fatto che loro erano rimaneggiati. Marong? Sono molto contento per Buba che ha fatto un’ottima prestazione, è stato sereno e lucido. Mi è piaciuto molto, serviva un po’ di serenità per il futuro sia per lui che per noi. Catanzaro? Vedremo chi schiererò da centrale, Accardi potrebbe recuperare in extremis ma faremo di necessità virtù. Quelli che ci sono bastano e sono affidabili. Tiri da fuori area? Odjer ha fatto un’ottima gara sotto l’aspetto tattico e tecnico, anche Valente rientra e va subito al tiro. Sono soluzioni che dobbiamo mettere in pratica durante il campionato. Nicola è bello fresco e cercheremo di sfruttarlo al meglio, può darci solo una grossa mano d’aiuto. Buttaro? Può ricoprire sia il ruolo di esterno, sia il ruolo di centrale. Oggi ha fatto molto bene, mi piace molto come abnegazione. E’ un ragazzo che lavora tanto e bene, cercando di apprendere sempre qualsiasi consiglio. Giron? Sia lui che Valente sono degli ottimi giocatori, nel corso delle settimane vedremo chi potrà darci più garanzie”.