SANTA CATERINA VILLARMOSA (CALTANISSETTA) – I soldi del Reddito di cittadinanza utilizzati per alimentare il commercio di droga. La tesi è della squadra mobile di Caltanissetta, che ha arrestato un incensurato 46enne di Santa Caterina Villarmosa percettore del sussidio: per lui l’accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio.

La segnalazione e poi il controllo decisivo

A Santa Caterina non è passato inosservato il viavai davanti alla casa dell’uomo, ora ai domiciliari: sono bastati pochi accertamenti sul conto del 46enne per confermare i sospetti dei cittadini che avevano segnalato la cosa: fermato in auto al ritorno da Catania, è stato scoperto con 15 grammi di cocaina del valore sul mercato di 1.200 euro circa. Il 46enne ha ammesso di avere comprato la droga per poi rivenderla agli amici, “gli stessi che ormai – è il racconto della polizia – erano diventati veri e propri clienti”.

