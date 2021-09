Tutti i dati provincia per provincia

PALERMO – Tra ieri e oggi in Sicilia sono stati scoperti 538 casi di coronavirus su un totale di 14.076 tamponi processati: un dato decisamente più basso rispetto ai test effettuati normalmente nei giorni lavorativi. I dati, contenuti nel report del ministero della Salute e dell’Iss, portano a una incidenza pari al 3,8% (ieri era al 3,2%). L’Isola resta comunque la regione italiana con l’incremento più consistente di casi, seguita a ruota dalla Toscana (418 nuovi positivi su 13.391 test). La provincia con l’incremento maggiore è Catania, con 159 nuovi casi, seguita da Siracusa (148) e Palermo (182). Questi i dati delle altre province siciliane: Trapani 52; Ragusa 40; Caltanissetta 23; Enna 19; Agrigento 8; Messina 7.

La situazione negli ospedali

Sul fronte degli ospedali la situazione è pressoché stabile: dai 666 ricoverati in area medica di ieri si è passati a 657, mentre nelle terapie intensive ci sono due pazienti in più: ora sono 101 in tutta la Sicilia. Il report indica poi due decessi e 238 guarigioni nelle ultime 24 ore, con il numero degli attuali positivi nell’isola che lievita leggermente: ad oggi i contagiati sono 21.036, 298 più della giornata di sabato.

I dati nazionali

Questi, invece, i dati nazionali: 3.838 i positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4.578) e 26 le vittime in un giorno. Sono 263.571, invece, i tamponi molecolari e antigenici effettuati in tuta Italia (ieri erano stati 355.933). Il tasso di positività è all’1,45%, in aumento rispetto all’1,28% di ieri.