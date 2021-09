Figliuolo: “Complimenti alla Sicilia, il vaccino per tornare liberi” VIDEO

PALERMO – “Mi complimento con la Sicilia per il lavoro ben fatto. Se i siciliani continueranno ad affluire plesso i centri e continueranno ad avere fiducia vedrete che la Sicilia nel giro di poco si porterà alla pari di tutte le altre regioniI”. A dichiararlo è il generale Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, cha visitato Palermo nel giorno del via alle inoculazioni per le terze dosi di vaccino contro il Sars-CoV2.

Il Generale, insieme al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, il prefetto Forlani e il sindaco Orlando, ha prima visitato l’Ismeet, dove ha incontrato i trapiantati e lanciato un appello agli indecisi, e successivamente l’hub vaccinale della Fiera del Mediterrano.

“Alla fiera un grande lavoro“

“Sono onorato e grato alla Sicilia per l’accoglienza davvero calorosa. Sono stato all’Ismett dove ho potuto vedere il lavoro di grande qualità e professionalità nei confronti di chi è meno fortunato di noi, di chi soffre. Per contrastare il covid siamo partiti con le terze dosi per coloro i quali sono immunocompromessi, qui in Sicilia sono circa 100mila. Oggi – ha dichiarato il generale al termine della visita alla Fiera del Mediterraneo ne hanno inoculato più di mille. Qui alla Fiera si sta facendo un grande lavoro di squadra e si cerca di convincere le persone con tampone e vaccino, che è una bella iniziativa“.

“Chi ha subito il covid ha ancora gli effetti“

“La Sicilia ha una popolazione ampia ed è partita in incerto modo, ma oggi vedo una grande organizzazione. Dobbiamo fare più opera di convincimento. Spesso c’è diffidenza, un po’ di fatalismo meridionale. Dico che il vaccino è l’unico modo per ritornare liberi e socializzare. Per farlo – ha continuato Figiliuolo che prima dell’ingresso alla Fiera è anche stato contestato da circa 17 manifestanti che hanno anche esposto uno striscione – dobbiamo aumentare le percentuali di vaccinati. La variante delta è molto contagiosa e a volte riesce a bucare anche il vaccino, ma non da effetti nefasti. Faccio un appello accorato a tutti coloro i quali sono esitanti e diffidenti, chiedete ai medici, agli infermieri o a qualcuno che ha subito il covid e ne ha ancora gli effetti sulla pelle. Qui ho visto un centro di comando e controllo bellissimo dove non si gestisce solo la logistica ma tutte le attività cliniche legate al covid, non ultima quella legata alla parte psicologica“.

“Il vaccino è un dovere morale e civico, pronto il piano per le Isole minori“

Figliuolo ha fatto riferimento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che più volte ha fatto appello alla vaccinazione: “Qui non si tratta di obblighi o non obblighi ma di salute pubblica ed individuale. Come dice Mattarella è un dovere civico e morale, noi a questo dobbiamo credere e farci tutti portavoce. In queste ultime settimana le Sicilia sta avendo una media giornaliera elevata, si può fare di più l’importante è che più cittadini possibili si vaccinino. Abbiamo fatto i piani per le isole minori e i comuni montani isolati, dobbiamo spingere su quest’ultimo miglio. A breve – ha concluso il commissario per l’emergenza Covid Figliuolo – , quando avremo l’ok dal Cts, usciremo con le vaccinazioni per partire con la terza dose sugli ospiti delle Rsa, over 80 e personale sanitario. È una decisone che prenderà la scienza, poi continueremo finché la scienza ce lo dira. se ci dicono che bisogna dare questo richiamo lo faremo anche ad età inferiori, le dosi ci sono“.