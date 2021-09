Rifiuti, di nuovo emergenza: continua lo scaricabarile

CATANIA – Discarica di nuovo chiusa. Dalle 12, Sicula Trasporti ha comunicato all’amministrazione che non accetta altri rifiuti. Per ora. Ma tanto basta a far precipitare nuovamente la situazione a Catania. Dove, nonostante le operazioni di rimozione straordinaria dei rifiuti accumulati nei giorni scorsi, molte strade sono nuovamente sommerse. Se ne vedono ancora e tante, soprattutto nelle zone più periferiche della città: montagne di spazzatura che stanno creando disagi e proteste tra la popolazione.

Camion di nuovo in fila

Cancelli serrati e camion colmi in fila. Si ripresenta quasi identica ad alcuni giorni fa la situazione oggi. Come conferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Catania, Fabio Cantarella. “La discarica di Gela ha respinto parte dei camion. Abbiamo i mezzi pieni di rifiuti e che attendono di scaricarli avremmo dovuto conferirli in modo da stasera cominciare nuovamente a rimuoverli dalla città”.

L’assessore chiede l’intervento della Procura

“C’è chi non sta rispettando l’ordinanza della Regione e il provvedimento dell’assessore Baglieri che ringraziamo per lo sforzo profuso e per aver individuato una soluzione, sebbene provvisoria. Quel che succederà non lo possiamo dire perché non abbiamo alcuna alternativa e dobbiamo portare la spazzatura là dove la Srr e la Regione ci indicano. Non ho capito se si vuole risolvere il problema si vuole solo creare un emergenza, se c’è un gioco dietro e a chi convenga”. Chiede l’intervento della procura l’assessore Cantarella, per fare in modo che ordinanza e direttiva della Regione vengano rispettate. “Se non ci avessero bloccato giovedì avremmo liberato tutta la città”.

Periferie, distese di rifiuti

La città nel frattempo torna una distesa di immondizia. Grossi cumuli di rifiuti si trovano un po’ dappertutto ancora in città. Non nelle vie centrali, ma appena fuori. Molte segnalazioni con foto inequivocabili sono pubblicate sulla pagina Lungomare liberato di Catania. Via Pietro Novelli, Via Carmelo, le aree di Nesima, Cibali:in tantissime zone l’emergenza rifiuti è ancora in atto.