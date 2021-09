Catania, rimossa la recinzione al porto: “Finalmente”

CATANIA – “Finalmente – commenta l’ex sindaco Enzo Bianco – Oggi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso per la rimozione della recinzione al porto di Catania. Era ora. Ringrazio di cuore le competenti autorita’ per aver mantenuto l’impegno assunto. Catania riprende, anche simbolicamente, il suo rapporto con il Porto e con il suo mare, come ho sempre fortemente voluto”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI