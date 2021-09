Covid, in Sicilia aumentano i positivi: Isola prima per contagi

Mentre la Sicilia di prepara alla terza dose, in base alle categorie già prestabilite, l’Isola è di nuovo sopra i cinquecento contagio giornalieri, tornando al primo posto come numeri di casi registrati nel giro delle ultime ventiquattro ore. L’indice di positività è inoltre salito al 2,7 per cento, ieri era 1,8 per cento. I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute con il bollettino quotidiano che fa il punto sulla pandemia. Ieri erano stati 227 i nuovi positivi su 12.277 tamponi processati nell’arco di 24 ore. Sono 13 i nuovi decessi ma, come comunica la Regione, si riferiscono tutti ai giorni precedenti, mentre calano ancora i ricoveri: – 19, di cui 2 in terapia intensiva. I guariti sono 776.

La mappa del contagio

Ecco la situazione per ogni provincia: Sono 11 i positivi registrati oggi a Palermo, 306 a Catania, 100 a Messina, 25 a Siracusa, 19 a Ragusa, 38 a Trapani, 5 a Caltanissetta, 18 ad Agrigento e 31 a Enna. Catania, come rilevato, fa registrare più della metà dei nuovi casi.

I dati nazionali

In Italia sono 2.985 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute. Ieri erano stati 1.772. Sono invece 65 le vittime in un giorno (ieri erano state 45). Sono 338.425 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, mentre il tasso di positività è dello 0,88%, in calo rispetto al dato di ieri. LEGGI TUTTI I NUMERI DELLA PANDEMIA IN ITALIA

