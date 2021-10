De Luca, l’autonomia e il messaggio ai partiti romani: “Serve un sindaco di Sicilia”

TAORMINA – Sicilia Vera: buona la prima. L’assemblea degli amministratori del movimento guidato dal sindaco di Messina Cateno De Luca fila liscia seguendo un copione che porterà domani all’annuncio in pompa magna della discesa in campo del lider-maximo. La narrazione che tiene banco segue lo spartito sicilianista: dal libro di De Luca sulle origini dell’autonomia regalato ai partecipanti ai rimbrotti nei confronti dei partiti romani.

Sicilia Vera insomma lancia il guanto di sfida a Nello Musumeci, mettendo in campo una manipolo di amministratori locali e invitando ospiti “scomodi” per il presidente. Giancarlo Cancelleri, Roberto Di Mauro, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Figuccia: i fantastici quattro sono chiamati a sviscerare temi come la gestione dei rifiuti e la programmazione dei fondi europei, veri e propri nervi scoperti per l’esecutivo regionale. Corteggiamenti più o meno manifesti vanno in scena lungo il corso del pomeriggio ma sempre senza troppe sbavature. Parole pesate e ponderate da leggere inforcando gli occhiali della tattica politica. C’è chi spera di recuperarlo all’interno del centrodestra, chi sogna una sua fuga solitaria in grado di indebolire le attuali forze di maggioranza. Ma in sala chi lo conosce bene non fa altro che ripetere ai quattro venti “correrà anche da solo, statene certi”.

Nel frattempo, il sindaco di Messina lancia bordate in piena regola. “La Regione da decenni è stata occupata abusivamente da personaggi che hanno preferito continuare a galleggiare e non intervenire sulle questioni strutturali che ci trasciniamo da anni. Dobbiamo dire basta, è arrivato il momento che ci sia un sindaco di Sicilia come presidente della regione che finalmente si occupi di amministrare questa terra”, dice De Luca a margine della kermesse.

La prova di forza procede a vele spiegate e il sindaco di Messina guarda compiaciuti i relatori seduto dietro una cattedra con tanto di lanterna accesa. Il significato della lanterna lo svelerà domani De Luca in persona da buon show man. Del resto tra i gadget regalati ai presenti non può mancare l’ultimo cd della De Luca’s band. Domani tuttavia vedremo a chi “le suonerà”.



