Sicilia Vera, Stancanelli: “De Luca è del centrodestra” VIDEO

CATANIA – Attenti a non sottovalutarlo. Raffaele Stancanelli lo sta dicendo da tempo che con Cateno De Luca, sindaco di Messina e leader di Sicilia Vera, bisogna dialogare e riportarlo nell’alveo della coalizione di centrodestra. Anche al costo di sacrificare pezzi preziosi dell’attuale governo regionale. Anzi, proprio il vertice. Intanto la sua presenza al meeting di Taormina è percepita come l’ennesimo cazzotto della guerra a distanza tra l’attuale governatore siciliano e l’europarlamentare che più di altri ha contributo a mettere in piedi la macchina di Diventerà Bellissima, per poi arrivare allo strappo sulla strada di Bruxelles. Oggi però la sfida riguarda proprio Palermo e, a differenza di allora, Fdi e il movimento del presidente della Regione sono a un passo dall’accordo. Proprio come invocava lo stesso Stancanelli invocava, paradossalmente, nel 2019. Ma oggi lui non è dello stesso avviso.

Raffaele Stancanelli, europarlamentare di FdI – ECR



