Orlando: “Superata la zona gialla, manteniamo comportamenti corretti”

PALERMO – Da domani, 9 ottobre, la Sicilia torna in zona bianca grazie al calo dei contagi e dei positivi da Covid.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha voluto mandare un messaggio per convincere chi non si è ancora vaccinato a farlo e chiedere di mantenere ancora i comportamenti corretti: “Comportamenti incoscienti e ritardi nelle vaccinazioni hanno costretto la Sicilia a vivere in zona gialla. Ormai abbiamo superato questa fase. Finalmente da domani si torna in zona bianca e questo consente di potere sviluppare tutte le capacità della nostra città, anche di attrattiva internazionale. Questo deve indurre a mantenere sempre il massimo della prudenza e ad accrescere il numero delle vaccinazioni. Vaccinarsi non è solo un contributo alla salute propria e degli altri, ma anche un contributo all’economia della nostra regione e della nostra città“.