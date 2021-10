Sicilia, quell’allerta al centrodestra che arriva dai comuni

Il vento giallorosso soffia sullo storico granaio di voti del centrodestra: la Sicilia. Dalle urne arriva un mezzo “avviso di sfratto a Nello Musumeci” per usare le parole del sottosegretario Giancarlo Cancelleri e del deputato Claudio Fava. “E’ l’inizio del percorso che ci porterà a palazzo d’Orleans” commenta il segretario del Pd Anthony Barbagallo. Insomma, la vittoria al primo turno a Caltagirone ringalluzzisce il centrosinistra isolano che espugna il fortino lasciato sguarnito da Gino Ioppolo, uno degli uomini più vicini al presidente che sul palco calatino ha comiziato a chiusura di campagna elettorale.

Una piazza importante anche perché il centrodestra si presentava compatto: una sfida simbolica come si è detto sin dalle prime battute della campagna elettorale. In attesa di leggere con precisioni i dati reali delle singole liste e il peso specifico dei vari big isolani qualche altro dato in grado di turbare il sonno dei colonnelli del centrodestra lo si può individuare.

Dalla vittoria al primo turno dell’uscente pentastellato (alleato con la sinistra ma non con i dem che correvano con l’Udc di Mimmo Turano) ai ballottaggi strappati dalla corazzata giallorossa nei comuni più grandi (San Cataldo, Favara, Lentini). Incoraggiante il risultato di Vittoria che vede il candidato del Pd della sinistra (senza Cinquestelle) arrivare al ballottaggio, sfiorando di un soffio la vittoria al primo turno, con il candidato di Fratelli d’Italia.

Di tutt’altro segno la debacle adranita che segna una sconfitta della coalizione giallorossa nonostante la spaccatura in tre tronconi del centrodestra che soprattutto nel catanese ha il suo bottino di voti in casa autonomista-lombardiana e neoleghista (ovvero il duo Sammartino-Sudano): Musumeci nei prossimi giorni potrebbe trovarsi a fare i conti con scenari inediti.



