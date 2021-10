Palermo con la pioggia, frana a Mondello: che dice il meteo

Stamattina Mondello si è risvegliata, come Palermo, con la pioggia. Alle cinque e mezza ci sono tuoni e lampi. Il meteo di oggi dice che pioverà abbondantemente. Anche per la Sicilia, è stata valutata l’allerta meteo, come abbiamo scritto QUI. Ieri il temporale ha regalato a molti una serata difficile da dimenticare, specialmente nella borgata marinara, con Partanna Mondello sommersa dall’acqua. Tante le persone che hanno passato attimi di paura, perché intrappolate in macchina o con l’acqua che entrava nelle case ai piani bassi. Oggi, se pioverà tanto, si preannuncia un altro giorno complicato.

La frana a Mondello

Ieri sera, c’è stata una frana in via Tolomea. Le immagini che abbiamo raccolto sono impressionanti (FOTO) (VIDEO). Gli uomini dei vigili del fuoco e della Protezione Civile hanno lavorato tutta la notte per liberare le strade da acqua, fango e detriti. Molti residenti non hanno dormito e sono rimasti svegli per controllare che di notte non ci fossero problemi.

Un’altra giornata difficile?

Abbiamo raccontato QUI un mercoledì che non sarà dimenticato. Nello spavento, una fortuna: non ci sono stati feriti. “Un dramma, c’è l’acqua dentro le case a Partanna Mondello, un macello! La Protezione civile ha convocato un tavolo tecnico per affrontare l’emergenza. Sto scendendo per vedere di dare una mano”, questo ieri gridava al telefono la voce concitata del consigliere comunale Ottavio Zacco, arrivato sul posto in fretta. Oggi Mondello guarda ancora il cielo.



