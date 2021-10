CATANIA – Ancora positivi in giro per la città. Nella mattinata di ieri personale delle Volanti ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo catanese (classe 1982) il quale nonostante il divieto di uscire dalla propria abitazione poiché positivo al virus Covid-19 veniva controllato a bordo di un’autovettura in transito in via Ingrassia unitamente ad altri due soggetti.



