Giornata di annunciate tensione, in questo 15 ottobre in cui inizia la ‘rivoluzione del Green Pass’. Sono già un migliaio le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali che si oppongono alla misura concretamente e questo rischia di creare blocchi e problemi, visto che molti camion stanno tornando indietro. Non si tratta solo di portuali, molti riconoscibili dai giubbotti gialli, ma anche di tanti che non operano nello scalo. Dunque, la protesta va oltre il semplice settore. Un presidio di lavoratori, scrive l’agenzia ansa, sta bloccando le operazioni portuali al varco Etiopia, nel porto di Genova.

Situazione tranquilla a Venezia

Situazione tranquilla al Porto di Venezia: i lavoratori dello scalo marittimo lagunare si sono tutti presentati al lavoro. “E’ una giornata normale – conferma all’ANSA Mauro Piazza, presidente della Nuova compagnia dei lavoratori portuali di Venezia – da noi non ci sono scioperi né blocchi ai varchi di ingresso”. Dei 180 lavoratori che operano nello scalo marittimo (120 dipendenti, 30 portuali di Chioggia e 30 esterni) tutti, con una sola eccezione, sono regolarmente in servizio.

In Sicilia la resistenza alla protesta

La situazione sembra tranquillissima, invece, negli scali siciliani. Del resto, dopo la linea ferma del presidente Todaro che a Palermo ha annunciato che i tamponi non saranno pagati, si respira un’aria diversa. Lo stesso presidente Musumeci ha detto di non aspettarsi particolari criticità.

Il tentato blocco del traffico

Qualche decina di no pass questa mattina ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, a ridosso del centro di Roma, ma è stato fermato dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Il tentato blitz è avvenuto intorno alle 8: il gruppo di manifestanti, radunatosi spontaneamente e con cartelli scritti a mano, ha provato ad invadere la carreggiata ma è stato bloccato e convogliato verso piazza di Porta Maggiore.



